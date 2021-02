Increparon a Cande Tinelli y respondió con un fulminante insulto

Con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Cande Tinelli es una de las influencers con más repercusión en nuestro país. Sin embargo, no todo es paz y amor para cantante. En varias oportunidades, ella ha comentado que hay una legión de haters que le envían mensajes odiosos, sobre todo vinculados con su militancia en defensa de los animales.

Lejos de replegarse, Cande piensa seguir fiel a sus convicciones y seguirá con su discurso de concientización alrededor de una vida sin consumo de carnes.

“Es la mano de quien lo permite, del que deja que pase y siga pasando. A los animales los asesinan porque del otro lado alguien los consume; si no hay quien pague, nadie aprieta el gatillo”, había compartido la influencer desde una de sus historias de Instagram.

Las críticas no tardaron en llegar y Cande optó por compartir capturas de pantalla de los agravios más repudiables que recibió.

Luego, con un video se dirigió a sus detractores con un insulto fulminante: “Hoy ando con pocas pulgas, así que quiero decirle a todos los carnívoros que me responden las historias que yo subo en defensa de los animales, que se pueden ir buen todos a la m… Y que me re chu… tres huevos los comentarios que me hacen".