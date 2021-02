Eduardo Feinmann y Jonatan Viale levantaron temperatura en su primer pase en LN+

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale debutaron este lunes como figuras de la flamante programación de la señal LN+. Los conductores realizaron el primer pase entre sus nuevos programas y se refirieron al escándalo del vacunatorio VIP.

“Creo que no se dieron cuenta del daño que hicieron. Hablé con gente del Gobierno y no entienden la gravedad que tiene esto. O se hacen los desentendidos. Acá lo que está en juego no es la inflación, es la vacuna, que significa la diferencia entre la vida y la muerte. Y para un sector más joven, la diferencia entre recuperar o no esa vieja normalidad. Creo que ese síndrome de encierro que tienen en la Casa Rosada no les deja ver la gravedad de la situación”, disparó Viale.

Feinmann agregó filoso: “Gines González García le mandó la vacunación a la casa a (Eduardo) Duhalde, no fueron ni al Hospital Posadas ni al Ministerio. Delivery de vacunas hacía Ginés’'.

Mientras que Viale señaló: “Esto viene a poner en crisis el aire de superioridad moral. Tienen la idea de que son mejores. Alberto (Fernández) dijo: ‘está la gente de bien y la gente de mal’. Esta idea de nosotros somos mejores, solidarios, altruistas, esto lo derriba en un segundo. Se derriba todo un relato de creer que son mejores personas que el otro”.

Y luego agregó un fuerte dato: “No vacunaron ni un tercio de todo el personal de salud de la Argentina, pero sí vacunaron a Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Juan Pablo Biondi, Hugo Moyano, la esposa, y el hijo de 20 años’’.

“Acá se ha roto un límite. Hoy se cumplen 9 años de la tragedia de Once’’. La historia me demuestra que después no pasa nada. Quiero entender que hoy se quebró un límite moral, no le podemos robar las vacunas a los viejos”, remarcó Viale.

Mientras que Feinmann afirmó contundente: “A esta altura tendrían que renunciar muchos. Menos Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para abajo, que renuncien todos”.