Romina Gaetani recordó el tremendo beso que tuvo con un famoso actor y sorprendió

Diez años han pasado desde que Romina Gaetani filmó 'Herederos de una venganza', la telenovela que fue transmitida por la pantalla de eltrece. Ahora, en una entrevista radial, la actriz reveló detalles que, hasta el momento, se desconocían sobre una apasionada escena que protagonizó con Benjamín Vicuña. En ese entonces, él estaba en pareja con Pampita y a los actores se los vinculó sentimentalmente en más de una oportunidad.

Por años ninguno de los vinculados habló del asunto. Fue en diálogo con Juan Amorín y Rocío Criado para Crónica Anunciada, que la actriz se refirió a aquella recordada escena. "Mejor beso que ha dado en ficción Romina Gaetani ha sido con…Qué terminó la serie y dijiste: “¡Uh, se picó!”, le consultaron al aire a ella.

"Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña una vez, que no me acuerdo en qué telenovela era y nosotros generalmente nunca chapábamos, tipo era el marido maltratador. Nunca chapábamos y una vez que estábamos grabando en un campo abierto y en un momento venía chape, pero tipo, estábamos bien y dije: ‘Ah, tira acá la cosa’. Gritaban ‘corte, corte, corte’ y no escuchábamos nada. Seguíamos", contó Gaetani al aire.

En aquella época los rumores de un amorío entre los protagonistas eran muy grandes e incluso se llegó a decir que Pampita había llamado a Gaetani por teléfono para advertirla de que "no se metiera con su marido".

En 2017, a dos años de la separación de Vicuña y Ardohain, Analía Franchín confirmó en LAM el rumor del affaire. "Un día, a las siete de la mañana en Buenos Aires, Pampita lo fue a buscar a la casa de una actriz. Lo sacó casi de los pelos. Ellos dijeron que habían ido a tomar mate después del boliche", señaló al aire la panelista.