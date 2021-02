Tristeza absoluta: el luto que atrapó a Rihanna

Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida como Rihanna, es una de las cantantes que han impuesto su sello en la industria musical además ha destacado por ser una gran empresaria, diseñadora de modas, actriz bailarina, escritora y filántropa, ver más allá de todo sus éxitos profesionales en estos momentos se encuentra sumergida en un gran dolor, esto se debe al fallecimiento de una gran amiga y colega Sophie.

Recordemos que Rihanna trabajó junto a Sophie en "Nothing Is Promised", pues el pasado sábado 30 de enero se dio a conocer esta Trágica noticia, pues la artista transgénero escocesa falleció a los 34 años.

El sello discográfico de Sophie expresó, “Trágicamente, nuestra hermosa Sophie falleció esta mañana después de un terrible accidente. Fiel a su espiritualidad, había trepado para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó. Ella siempre estará aquí con nosotros. La familia agradece a todos por su amor y apoyo y solicita privacidad en este momento devastador".

Sophie es más conocida por sus grandes colaboraciones con estrellas íconos del pop, entre ellas, Madonna, Lady Gaga y Charli XC. Durante el 2017 Sophie trabajó con la cantante Rihanna, en un remix de su canción “Nothing Is Promised” con Mike Will Made It.

Por su parte la intérprete del tema “Umbrella” se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter dejando el siguiente mensaje de condolencias: “Todavía no puedo creer esto. Descanse tranquilamente Sophie”.