Polémicas declaraciones de Brigitte Bardot: "El covid-19 es bueno"

Brigitte Bardot, uno de los grandes iconos del cine francés, es una importante activista en pos de los derechos de los animales. En este sentido, no dejan de sorprender algunas de sus declaraciones, como las que ha publicado este fin de semana la revista italiana Oggi.

En ella defiende al Covid-19, la pandemia que azota al mundo desde hace un año y que ha dejado al menos 103 millones de enfermos y 2,2 millones de muertos, como algo positivo. "Somos demasiados en la Tierra", comentó a la revista.

"Me temo que el Covid y las otras epidemias que se están anunciando restaurarán dolorosamente un nuevo orden", añadió, para luego afirmar: "Cuando esos 5.000 millones de personas en este planeta Tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos".

"Es una especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar", insistió la famosa actriz francesa, que cumplió 86 años en septiembre y asegura que ella no necesita protegerse contra la enfermedad. "No tengo necesidad, no veo a nadie. Las cabras no serán capaz de contagiarme".

El semanario publicó esta entrevista con motivo de la vuelta a las librerías de la autobiografía que Bardot escribió en el año 1973. En aquel momento el libro fue muy polémicas y, casi medio siglo después, la actriz sigue causando sensación cada vez que abre la boca.