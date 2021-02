Llamativos comentarios de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre Jorge Rial en medio de la tensión

Tras la bomba que lanzó este martes Ángel de Brito en LAM, cuando aseguró que Jorge Rial ya habría arreglado su salida de Intrusos tras viente años al frente del legendario programa de chimentos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich enfrentaron la supuesta renuncia al aire.

En su sección "Escandalones", Lussich arremetió con un guiño de humor y entre risas: “Acá se va a armar. Hasta que no se aclare la situación, las ovejas no vienen más. Hasta que no tengamos definiciones, no hacemos escandalones, porque las ovejas también tienen un contrato, están subsidiadas, están tercerizadas”.

Sin embargo, luego optó por un tono mucho más serio para lanzar el siguiente descargo: “Les decimos a los colegas que nosotros no sabemos nada. Somos carne de cañón. Fuera de broma, a su vez, deberían ejercer un poco la empatía porque siempre lo que puede sufrir un grupo de colegas, lo puede estar sufriendo otro en cualquier momento".

Y luego agregó en un tono enfático: "La incertidumbre laboral no se festeja, ni aquí en la televisión ni para nadie en un país en donde lo que escasea es el trabajo. La situación que vos criticás o por la que estás haciendo un festín, mañana te puede tocar a vos”.

Luego, cuando terminó su columna, fue el turno de Adrián Pallares, quien envalentonado por Lussich para que haga un comentario editorial, optó por sortear la situación con cintura: “No, vos tranquilo, ya está por hoy. Está todo bien, con lo que dijiste estamos hechos por hoy. Mañana vamos de vuelta y así se va alimentando. A mi me enseñarlo que esto hay que enmantecarlo, así le das un poco y así todos comemos”, expresó el periodista, incrementando así la pertinente cuota de misterio.