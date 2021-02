Le quemaron el pelo a Cande Tinelli y ella optó por un polémico cambio de look

Este martes, Cande Tinelli sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores en la red con un drástico cambio de look. Sin embargo, el motivo por el que la influencer llegó a ese aspecto renovado no tiene que ver con una elección, sino con el remedo. La hija de Marcelo Tinelli ha tenido tantos tratamientos y cambios de color en su cabello, que terminó con una importante porción de su pelo quemado.

En la foto, se la ve a Cande con un flequillo corto, por la mitad de la frente. En la red, muchos seguidores repararon en el estilo "rollinga" de la cantante, y algunos la tildaron de "copiona" acusándola de haberle copiado el estilo a la popular intérprete de trap Cazzu.

Frente a las acusaciones, "Lele" señaló que no fue su intención copiarle a su colega, sino que lo único que buscó fue salvar su cabello.

“Me corté un poquito las puntas quemadas. La gente que está diciendo que me copié de Cazzu, no. No me copié de Cazzu. No me quedó otra opción. Cazzu te amo y lo sabés. Pero no, no me copié. No me queda bien como a ella”, explicó Cande a sus seguidores.

Durante el verano, tras la alta exposición que tuvo por su romance con el cantautor Coti Sorokin, la influencer ha dedicado gran parte de su tiempo a pasar días al aire libre y practicar equitación, una de sus grandes pasiones.