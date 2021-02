Jorge Rial rompió el silencio con un contundente mensaje sobre su situación en Intrusos

Este martes, Ángel de Brito aseguró en Los Ángeles de la Mañana que su colega Jorge Rial arregló con las autoridades del canal América su desvinculación del programa Intrusos, tras haber conducido el legendario ciclo de chimentos durante dos décadas.

A su vez, el líder de LAM señaló que Rial continuará en el mismo canal, pero al frente de un nuevo envío de política y actualidad que se llamará TVNostra.

Finalmente, tras múltiples versiones, el líder de Intrusos salió a responder a través de su cuenta de Twitter con un contundente mensaje. "Gracias por la preocupación de los colegas por saber cual es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos no me voy de @AmericaTV. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: @Intrusos".

Recordemos que este lunes, Intrusos comenzó de una manera muy particular con Adrián Pallares en primer plano, parado en el centro del estudio, en el mismo lugar donde Rial hace las aperturas del ciclo. Luego, en el plano también apareció Rodrigo Lussich y entre ambos llevaron adelante la primera media hora del envío. De hecho, en la red circuló la versión de que ambos estarían midiéndose para ocupar el mando del programa.

En medio de la polémica y el cruce de versiones, también circuló el nombre del posible aspirante a reemplazar a Rial. Se trata de Horacio Cabak, quien durante el verano se ha ocupado de reemplazar a Mariano Iúdica en Polémica en el bar, y a Guillermo Andino en Informados de todo.