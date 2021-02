Inédito: por primera vez Angelina Jolie abre su corazón y habla de Brad Pitt

Durante años la pareja conformada por Angelina Jolie y Brad Pitt fue una de las más admiradas dentro del mundo del espectáculo, pues la química en esta pareja comenzó cuando protagonizaron la película “Mr. & Mrs. Smith” en este momento aún Brad Pitt estaba casado con Jennifer Aniston, por su parte Angelina venía de dos divorcios escandalosos Jonny Lee Miller y Billy Bob Thornton.

Finalmente en el 2005 ya su romance de eminente y adoptó a su hija Zahara quién se unió a sus otros dos hijos Maddox y Pax Thien, en el 2006 nació su primera hija biológica Shiloh Jolie-Pitt, y en el 2008 nacen los mellizos Knox y Vivienne. Convirtiéndose así en una familia totalmente ejemplar.

Luego de la separación de hermosa pareja la protagonista de "Tomb Raider" se alejó de las pantallas cinematográficas para sanar las heridas de su corazón y dedicar todo su tiempo en el bienestar de sus hijos.

Recientemente Angelina Jolie protagonizó la portada para la revista Vogue edición británica, donde demostró que es la mujer más hermosa de Hollywood y lució totalmente elegante sorprendiendo a todos con sus declaraciones donde aseguró que "amaba llegar a la vejez".

La actriz de 45 años de edad que después de 2 años de formalizar la separación con su ex esposo Brad Pitt abre las puertas de su casa al magazine inglés Vogue y expresó “han sido años muy duros, en los cuales se ha dedicado en sanar las heridas de su familia, restando 5 años para llegar a los 50 se siente en victoria en lugar de estar triste”.

Es bien sabido que la madre Angelina falleció cuando apenas tenía 57 años de edad por este motivo la actriz de Hollywood Disfruta mucho llegar a su edad y tener el ritmo de vida que ella maneja además expresó “Me siento más cómoda siendo mayor, no sé, tal vez porque mi mamá no vivió mucho. Estoy deseando que lleguen los años, siento que voy a alcanzar mi ritmo en los cincuenta. Aunque estábamos en el trampolín el otro día y los niños dijeron: ‘No, mamá, no hagas eso. Te lastimarás’ Y pensé: ‘Dios, ¿no es gracioso?’. Hubo un día en que yo era una estrella de acción y ahora los niños me dicen que me baje del trampolín porque me lastimaré”.