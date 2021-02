Fede Bal transita su peor momento: "Está muy angustiado, está tirado"

Luego de contagiarse coronavirus, Carmen Barbieri fue internada en la Clínica Zabala con un grave estado de neumonía bilateral. Tras unos días hospitalizada, la capocómica debió ser inducida a un coma farmacológico para poder realizarle los trabajos de intubación a un respirador.

Sin embargo, su hijo, Fede Bal y su familia continúan muy angustiados con el estado de salud de la actriz, esperando todos los días por los partes médicos que le brindan los médicos del hospital.

La prima hermana de Barbieri, Adela, habló con Ángel de Brito y contó algunos detalles de su delicado estado: "Carmen es muy creyente y tiene a su Virgen de Guadalupe en todas partes".

Luego, el periodista quiso indagar sobre cómo se encuentra el hijo de Santiago Bal. "La verdad que Fede viene de un año bastante terrible, y ahora encontrarse con esto, con la mamá que está así… La verdad que es un chico muy fuerte, yo tampoco le hablo, porque hablamos con el parte que nos dan, así que mucho no hablo con él, porque está muy angustiado, muy tirado, así que no debe tener ganas de estar con nadie", manifestó.

"Charlé con Carmen bastante en el Cantando, cuando trabajábamos juntos y ella me decía ‘¿Qué más me puede pasar?’, porque le había pasado de todo. Obviamente, lo de su mamá, que lo sufría muchísimo, lo de Santiago ni hablar, y el golpe final fue todo lo de Fede el año pasado, y por suerte ya está bárbaro, recuperado, pero ella me decía ‘¿Qué más me puede pasar?’, y ahora le cae esto", cerró De Brito en El Trece.