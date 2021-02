El problema de Barby Franco para sacar el chip que se implantó por pedido de Fernando Burlando

Tras la ruptura con el abogado Fernando Burlando, recientemente la bailarina Barby Franco comentó en la red su voluntad de sacarse el chip de geolocalización que se implantó por pedido del letrado. El dispositivo funciona como medida de seguridad, y ella decidió colocárselo luego de atravesar junto a su pareja una serie de roboso e intentos de secuestros.

“Me quiero sacar el chip de Burlando y para eso tengo que viajar a un lugar de los Estados Unidos. Hace siete años me lo pusieron por un intento de secuestro. Y ahora me lo quiero sacar”, contó Barby en Los ángeles de la mañana.

Fue justamente su novio, Fernando Burlando quien contrató la empresa norteamericana que trabaja con chips de geolocalización.

Cuestionada por las panelistas de LAM por el hecho de haber aceptado que le implanten el dispositivo en su cuerpo, Franco respondió: “Si me secuestran, Burlando llama a esta empresa y saben dónde estoy. Pero no es que me rastrean las 24 horas. No es para controlarme”.

Luego, las "agelitas" dudaron sobre la existencia del chip en cuestión y aseguraron que no existe ese tipo de tecnología. A lo que Barby respondió: “Es verdad, a veces cuando voy a un aeropuerto, hace un ruidito. No estoy inventando nada. Las hijas de Burlando también lo tienen. Y salió carísimo: 4000 dólares”.

En medio de la nota, el propio Burlando le envió un mensaje a Ángel De Brito y le contó que para que su ex pareja pueda sacarse el chip necesitará de el consentimiento del abogado. “Es cierto que los dos firmamos el consentimiento. Yo ya mandé el mail a la empresa y todavía no me contestaron. No le dije nada a él porque no hablamos y seguimos distanciados”, concluyó ella, dejando al descubierto el problema que enfrenta a la hora de extraer el dispositivo.