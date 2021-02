Dua Lipa se despojó de la blusa se llevó todos los suspiros

Dua Lipa a lo largo de su carrera ha demostrado que es una de las cantantes más importantes del mundo y esto se debe a que es dueña de una voz sumamente cautivante y de un brillante talento. Esta gran combinación que posee hace que sea sinónimo de éxito indiscutido.

Actualmente, la bella morocha, está viviendo de un gran presente ya que la sigue rompiendo con su último disco de estudio "Future Nostalgia", que fue lanzado el año pasado, y que posee canciones como "Break My Heart" y "Don't Start Now" que están ocupando las principales listas de música del mundo.

Además en su vida personal está transitando unos de sus momentos más importantes ya que el romance que vive con su pareja el modelo Anwar Hadid cada vez es más grande. Tanto es así que recientemente en sus perfiles compartieron fotos de ellos festejando el año nuevo.

En tanto que recientemente, Dua Lipa, estuvo presente estuvo presente en los Hello 2021 Américas | Celebración de la víspera de Año Nuevo de YouTube. Allí la bella morocha interpretó nada menos que hit llamado "Don't Start Now". Sin dudas fue una gran forma de empezar un 2021 a todo ritmo que sin dudas llegará con muchos más éxitos y premios por su gran trabajo en el mercado musical.

Por otra parte, la intérprete de "New rules" posee una gran popularidad en las redes sociales ya que sus seguidores reaccionan ante cada publicación de ella. Esta vez no fue la excepción ya que una fan page dedicada a ella compartió, en su perfil de Instagram, una foto donde se la puede ver sin blusa y con un look de negro sentada sobre una luna. Sin lugar a dudas esto no solo dejó encantado a su pareja sino también a sus millones de seguidores.