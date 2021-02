Dos años sin intimidad: La confesión de Jessica Cediel que impactó a todos

La modelo y presentadora de televisión colombiana de 38 años, Jessica Cediel es una de las artistas más queridas en el mundo del espectáculo, esto se debe a que cuenta con un gran talento y una simpatía inigualable que la han hecho convertirse en la favorita de las pantallas de televisión cosechando así un gran número de seguidores.

Cabe destacar qué Jessica es una de las presentadoras colombianas más famosas del momento y todos sus seguidores pueden disfrutar de su talento a través de RCN y el matutino “Muy buenos días”. También presta servicios de reportera para Univisión en el programa de entretenimiento “El gordo y la flaca”.

Jessica sigue siendo el foco de diversas noticias y esto se debe a que respondió un segmento de preguntas que le realizaron sus seguidores a través de su cuenta oficial en Instagram donde dejó a todos sin palabras con su respuesta.

En esta oportunidad la periodista respondió a la siguiente pregunta ¿has hecho el delicioso este año o el anterior?, de una forma espontánea y sin titubeos Jessica respondió al tema y habló sobre su vida íntima. Pues siempre la vida amorosa de la modelo ha sido de gran interés de sus seguidores.

La respuesta de Cediel fue la siguiente: “la gente es demasiado incisiva con este tema. Yo ya les había dicho que no tengo relaciones sexuales, hace mucho no veo a una en persona”. Jessica agregó, “Desde el 2019 estoy así... sin nada de relaciones”. De esta manera dio entender a todos los internautas que su vida sentimental se encuentra en una pequeña pausa, ya que no ha llegado el chico ideal.