Luis Majul destruyó a Cristina Fernández: "Se cree el centro del mundo y piensa que son todos unos..."

Este viernes, en su editorial del programa Esta mañana (Radio Rivadavia), Luis Majul lanzó fuertes críticas contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

En el día del cumpleaños de la funcionaria y mientras es tendencia el hashtag #CristinaCumple, el periodista arremetió: “Hablemos sin rodeos: con lo único que Cristina Kirchner cumple es con ella misma. Con su obsesión por salir impune de más de una decena de causas judiciales, la mayoría de las cuales son por graves delitos de corrupción. Para eso, no solo creó un relato perfecto. Una narrativa que suena muy bien. Igual que sonaba muy bien el ‘Vamos a volver para ser mejores’ del candidato Alberto [Fernández], y así estamos. Como ella no puede admitir su culpabilidad y menos probar su inocencia, se subió al argumento de Dilma Rousseff: el delirante lawfare”.

Majul también habló del “enriquecimiento ilegal y el de su familia, que supera, ampliamente, los $300 millones” y afirmó que “es injustificable”. Además, el conductor señaló que Cristina Fernández finalizó su mandato con "una inflación altísima y reprimida. Un cepo insostenible, como el que se está construyendo ahora. Además, una desocupación expuesta de niveles superlativos y desempleo encubierto con un aumento de empleo público y planes sociales, insostenibles. Mucha, mucha, pero mucha pobreza, a pesar de que manipulaban las estadísticas y decían que era más baja que en Alemania”.

En su análisis, el periodista luego redobló la apuesta al referirse al estilo de la vicepresidenta para construir poder. “Cristina, además, tuvo, y sigue teniendo, sobre todo, una manera de hacer política que no incluye el respeto a los dirigentes de la oposición, ni a los fiscales, los jueces, los empresarios ni los medios de comunicación”, enfatizó.

Y finalizó contundente: "Ella se cree el centro del mundo y al mismo tiempo piensa de todos los demás, que son unos p…. Lo mismo que le dijo a Oscar Parrilli, en los famosos diálogos, tomados de escuchas legales, que, dicho sea de paso, Cristina, también, sostiene, que son parte del lawfare”, subrayó.

En su síntesis, Majul remarcó “que Cristina cumple con ella misma” porque “jamás mostró la más mínima empatía por las víctimas del Covid-19, los familiares de la tragedia de Once, los de Cromañón, los pobres que no la idolatran o cualquiera que no forme parte del universo donde solo ella puede brillar, mandar, ejecutar y mandarse todas las macanas que se mandó”.