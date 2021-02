La ex de Luis Miguel y la minifalda que demostró su gran belleza

Mollie Gould es una reconocida modelo y cantante estadounidense de 22 años de edad. Sin embargo, en el mundo del espectáculo adquirió gran popularidad por ser nada más ni nada menos que la novia del cantante mexicano Luis Miguel. Si bien circulan muchos rumores de separación, la pareja mantiene un perfil bastante bajo y no hay nada concreto al respecto.

Ambos se conocieron en la gira de Luis Miguel, “México por siempre”, donde Gould era corista del intérprete de “No culpes a la noche”. La norteamericana es dueña de una sonrisa y una figura envidiables. Aunque es muy reservada al igual que su pareja, la joven suele compartir con sus casi 75 mil seguidores de Instagram fotografías presumiendo todos sus encantos.

Esta no fue la excepción. Hace algunas horas, Mollie compartió en su cuenta de la red de la camarita una bella fotografía donde se la puede observar posando con una rosa entre sus manos frente a la cámara. En dicha imagen, la blonda aparece luciendo una minifalda a cuadros y una camisa blanca, complementando su look con un delicado make up.

“Enviándote amor y luz💛” fue el pie que eligió Mollie Hannah Gould para acompañar su publicación que ya sobrepaso los 1200 likes en tan solo unas horas. Además, muchos followers se hicieron presentes con sus comentarios hacia la corista. “guapísima!”, “¡¡Eres simplemente perfecta!! 😍” y “Hermosa como una rosa 😍” son solo algunos de los mensajes que recibió en su posteo.

Por último, Luis Miguel está siendo vinculado con varias mujeres amigas suyas, incluida la modelo argentina Nelsie Carrillo con quien fue visto en Miami.