El talento desconocido de Pampita que reveló Roberto García Moritán: "Me mata de amor"

Pampita y Roberto García Moritán han conquistado una historia de amor digna de una película romántica. Venciendo todo tipo de obstáculos, incluyendo el reciente positivo de Covid-19 de la conductora, la pareja no duda en mostrar su amor en las redes sociales. De hecho, García Moritán recientemente le hizo a su pareja un afectuoso regalo en el Día de los Enamorados. “Me explota el corazón de tanto amor”, comentó Pampita, quien fue sorprendida por un desayuno acompañado de gigantes globos en forma de corazón. Entre varias bolsas de presentes se destacó un objeto en particular: un paraguas.

“Sos todo lo que pude soñar y más también. Gracias por llegar a mi vida y hacerme tan feliz. Hasta me conseguiste el paraguas transparente que quería cuando era chiquita”, comentó la conductora.

García Moritán y Pampita se conocieron en 2019, y este jueves el empresario gastronómico sorprendió a todos revelando un talento desconocido de su esposa. A través de su cuenta de Instagram, el empresario mostró el backstage de la primera salida oficial que tuvo la pareja hace un par de años.

El evento en cuestión se fue en el Hipódromo de Palermo, y en el posteo aparece un llamativo video de Pampita oficiando de peluquera, acomodándole el pelo a su enamorado antes de ser captados por las cámaras de la prensa.

“Las fotos me encantan -de nuestro primer evento público juntos- pero el video me mata de amor”, escribió el empresario junto a la publicación que en pocas horas superó los 40 mil likes.

En los comentarios, Pampita expresó: “La peluquera aprovechaba! ¡Valía chape en el medio!”.