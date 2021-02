Rocío Oliva y una categórica frase sobre la muerte de Maradona: "Si yo hubiese estado ahí, hoy..."

Tras la viralización de nuevos chats entre la psiquiatra de Diego Maradona, Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; este martes en Polémica en el Bar debatieron sobre el tema con la presencia de la panelista Rocío Oliva.

El periodista Diego Esteves apuntó: “Matías Morla dijo que para Maradona tenía que haber un psiquiatra, un psicólogo y que había que dejarlo al médico Luque como el hombre al frente”. Y luego agregó incisivo: “¿Pero eso fue para cuidar a Maradona o para hacer una puesta en escena para la familia y la gente?”.

“Entonces, ¿lo querían matar a Maradona?”, interpeló Chiche Gelblung. A lo que Esteves respondió: “Si tengo que poner un título, diría que fueron 302 mil pesos para dejarlo morir a Diego. Eso fue lo que costó la muerte de Maradona. Es lo que salió de la internación domiciliaria, los 11 días que estuvo en Tigre”.

En medio de la tensión por el tema que estaban abordando, el conductor Mariano Iúdica le preguntó a Oliva: ”Si vos hubieras estado ahí, ¿de qué te hubieran tildado?”.

Frente a ese cuestionamiento, Rocío respondió categórica: “Yo agradezco no haber estado ahí, porque hoy veo todo esto y me pone mal. Es mi expareja, yo lo escucho desde otro lado. Diego no era un jugador de fútbol, fue mi pareja muchos años. Lo mejor que me pudo haber pasado es no haber estado en ese momento, yo puedo estar acá sentada escuchando las cosas que dicen. Si yo hubiese estado ahí, hoy estoy implicada en cosas que no se entienden”.