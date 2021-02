Increíble: Marc Anthony es Récord Guinness por tercera vez

Sin lugar a dudas Marc Anthony es uno de los cantantes latinos más importantes de la actualidad y esto de se debe a la impecable carrera que ha realizado a lo largo de los años. Son tantos los reconocimientos que ha logrado que por tercera vez ha recibido un reconocimiento de los Récord Guinness.

Por su parte el intérprete de la canción "Flor pálida" consiguió este tercer título por ser el artista masculino que más ha ganado Premio Lo Nuestro con un total de 24 galardones. Además esto confirma que el talento que posee es sumamente brillante ya que posee un gran habilidad para adaptarse a los nuevos estilos musicales y triunfar con su música en todo el mundo.

En tanto que en las otras dos ocasiones, el famoso salsero, logró entrar en los mencionados Guinness, primero, por ser el artista con más sencillos número uno en la lista de Billboard Tropical Airplay (28 en total) logrado en el mes de septiembre del año 2018. Mientras que en la restante oportunidad fue por tener más discos tropicales vendidos en tres años diferentes. Dichas marcas fueron logradas en el 2000, 2002 y posteriormente en el año 2013.

Asimismo el propio Marc Anthony, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió este logro con sus seguidores de todas partes al publicar un imagen de él con un cuadro que certifica el mencionado reconocimiento. Además a dicha foto el intérprete de la canción "Ahora quién" le agregó el siguiente comentario:

"The male artist with the most @PremioLoNuestro awards won?!?!?! I am speechless! Gracias @guinnessworldrecords por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a @magnusmediausa, and everyone that has been behind this. Esto sí no me lo esperaba. I am feeling so many emotions and when I found out about this Guinness World Records record title, my heart skipped a beat. I just hope that everyone who has dedicated their life to making this happen feels as special as I do. ¡AHORA SON TRES Y ESTO SIGUEEEEEEE!" (Textual).