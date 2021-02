Una madrileña afirma que Sebastián Yatra es el padre de su hijo y que no quiere hacerse cargo

No hay dudas de que Sebastián Yatra es uno de los jóvenes solteros más codiciados del mundo del espectáculo. Desde que se separó de Tini Stoessel en el mes de mayo del 2020, fue relacionado sentimentalmente con montones de mujeres, pero al parecer, ninguna fue correspondida.

Danna Paola, Lele Pons y Kimberly Loaiza fueron solo algunas de las jóvenes que se vieron involucradas, aunque todas desmintieron tener una relación con el oriundo de Medellín. Pero ahora ha sucedido algo más grave que una situación amorosa. Una cuenta de Twitter busca al cantante otra razón.

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", denunciaron las creadoras de la cuenta en un primer tuit en la red del pajarito.

"Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente", continuaron llamando la atención de las millones de fans de Yatra.

El único fin de esta cuenta , es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia.

La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio. — soorgen (@soorgen1) February 16, 2021

"¡Sebas te buscan por todos lados! ¡La chica que dejaste embarazada te busca! Madrid te espera, los medios de Madrid ofrecen mucho dinero por su nota. Ella quiere que le respondas los mensajes, nada más. Tengo todas las capturas", fue otro de los mensajes que dejaron a todos sin palabras. Por su parte, el ex de Tini Stoessel aún no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.