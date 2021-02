Tras los nuevos chats de la internación de Maradona, Dalma increpó a Matías Morla

En este último tiempo, diversas filtraciones de audios de conversaciones del entorno de Diego Maradona durante sus últimos días de vida, pusieron el descubierto irregularidades en torno a la operación por un hematoma en su cabeza y la posterior intervención domiciliaria del Diez.

Este martes, Dalma Maradona estalló por el diálogo que se conoció entre la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, dos de los imputados en la causa por el fallecimiento de Diego.

Recordemos que la hija del ídolo del fútbol permanece aislada tras haber dado positivo de coronavirus, y ella reaccionó fuertemente al momento del audio en que el psicólogo le dice a la pisquieatra: “Agus, si sale bien Diego esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses”. Además, el profesional indica en el diálogo que se presentaría ante Diego como recomendado por Matías Morla.

A través de historias de Instagram, Dalma apuntó: “Acá están los SEMIDIOSES mentirosos hdp, pero gracias Carlos por darnos el dato de quién te contrató... ¿Todos sabemos de qué Matías habla, no?¿Cuánto falta para meter a Matías Morla en la causa?”.

Redoblando la apuesta, la actriz concluyó: “¡Nunca voy a parar de poner cosas hasta que vayan presos los que tengan que ir! Si les jode, no me sigan... PORQUE NO VOY A PARAR”.