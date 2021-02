El sorpresivo ofrecimiento político que le hicieron a Alejandra Maglietti

La noticia de la candidatura de Cinthia Fernández a diputada repercutió rápidamente en todos los medios. Ahora, le tocó el turno a Alejandra Maglietti, quien reveló que a ella también fue tentada para ser parte de un espacio político. En su caso, el ofrecimiento era para ser candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Matías Tombolini, de Consenso Federal.

"Me ofrecieron, sí. Fue hace un tiempo, hace dos años", comentó la modelo y abogada en Buen día Continental, haciendo referencia a las elecciones de 2019.

"Fue una charla informar para ser candidata a vicejefa de Gobierno", reveló la panelista de Bendita, y añadió: "Me preguntaron, me hablaron así como para saber".

Al ser consultada sobre el partido político que quiso convocarla, Maglietti contestó sin reparos: "En ese momento era el espacio de Matías Tombolini. No fue más que eso".

"La probabilidad de ganar en ese rubro... yo ya sabía que no. Así que era como una forma de arrancar una carrera política, era a futuro", detalló la rubia.

"No sé si la política es lo que me gustaría hacer. La realidad es que no lo sé", comentó. Además, reveló que en su provincia natal muchas veces la tentaron para meterse en la política cuando era más joven, por parte de la Unión Cívica Radical.

“Fue un 'no' porque no quería que sonara oportunista. Me parece que las candidaturas tienen que ser para personas que vienen trabajando desde hace tiempo. Esa es mi postura. Dije 'bueno, si lo decido, es empezar a trabajar un camino de muchos años'. Hay michos en la farándula que se aprovechan y hay oportunismo, se quedan en el corto plazo", señaló.