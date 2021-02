Revelan la cantidad de millones de dólares que recibirían los herederos de Maradona

El abogado Mario Baudry es el representante legal de Dieguito Fernando Maradona, y a su vez es pareja de la madre del niño, Verónica Ojeda. En medio de la disputa por la herencia de los bienes de Diego Maradona, el letrado brindó jugoso detalles sobre el patrimonio del Diez.

Este viernes, en el programa Informados de todo (América), Baudry expresó que están teniendo dificultades para detectar con detalle el patrimonio total del ídolo del fútbol: “Él en un audio me dijo cuánta plata tenía. Al ser un audio privado no lo puedo mostrar. Si escuchás los audios de Morla, él decía que Diego era millonario, que iba a dejar muy bien parados a sus hijos, que había hoteles, fábricas de pastas y que a cada uno le iban a quedar millones de dólares”, señaló el abogado.

En términos de lo que al día de hoy se habla de cifras concretas, Baudry afirmó: “Bueno, hasta ahora se habla de seis millones de dólares entre todas las cuentas”. A lo que el periodista Diego Esteves retrucó de manera categórica: “¡No es nada! Está probado, y tengo los documentos, que cuando Morla se hace cargo del negocio Maradona en 2014 recibe diez millones de dólares. Siempre insistió con la idea de que él triplicó la fortuna de Maradona”.

Avalando lo que sostuvo Esteves, Baudry agregó: “Lo cierto es que cuando mirás el valor que pudieron haber tenido los negocios que Diego hacía, sí son millonarios. Porque Diego cobraba cien mil dólares para ir un día a un país”.

Al finalizar, el letrado remarcó la difícil situación que enfrenta la Justicia para dimensionar el patrimonio el patrimonio total de Maradona. “Diego ganó mucha plata; el problema es que no la tiene Diego. Los resúmenes de gastos no se presentaron, así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. Diego no la tiene. En la Justicia no hay nada”.