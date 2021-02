Le preguntaron a Wanda Nara por el robo en su casa de París y su respuesta fue contundente

Wanda Nara siempre se mantiene muy activa en la red. El contenido de sus publicaciones es muy ecléctico, y la mediática puede pasar de ostentar una campera de más de 200.000 pesos, a compartir su secreto de sus exquisitas milanesas.

Sin embargo, esta vez, Wanda habló por primera vez al robo que sufrió en su casa de París a finales de enero. El comentario llegó como iniciativa de establecer un ida y vuelta con sus fans a través de preguntas.

Un seguidor consultó: “¿Te robaron muchas cosas en la casa de París?”. En ese momento, Nara, que habitualmente no tiene prurito en ostentar su riqueza, respondió en dirección contraria, de manera contundente y con un inesperada muestra de conciencia social: “Me parece tan superficial y triste hablar de un problema que se resuelve con dinero. Con tantos problemas que vive el mundo; por eso no hago ningún comentario al respecto. Todo lo que publicaron son especulaciones justamente porque nosotros no hablamos”.

Y finalizó: “Gracias por la preocupación, obviamente, está trabajando quién se debe ocupar: el seguro, la seguridad y la policía”.

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, su momento, entre los objetos que se llevaron los ladrones había joyas, relojes y ropa de lujo. Y el monto de los elementos sustraídos estaría valuado entre 400.000 y 500.000 euros, aproximadamente.