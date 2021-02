Tras perder a su abuela: Belinda compartió emotivos recuerdos

Lamentablemente el 10 de febrero de ahora en más va a ser una fecha sumamente triste para la cantante mexicana Belinda, es que ayer perdió a su querida abuela con la cual ella tenía una excelente relación. Eran tan amigas que para la azteca era "su todo". La triste noticia fue informada por la propia arista que empezó compartiendo un extenso mensaje y luego una serie de videos de agradables momentos junto a ella en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje que posteó Belinda dice lo siguiente: "Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. Abuelita te amo.Te amo con locura. Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto… no sé cómo superar esta tristeza, este vacío. Por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla. Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe. Quiero que se acabe esto. No aguanto más" (Textual).

En varios de sus videos que fueron posteados desde ese momento se puede ver lo personaje que era su nona y de lo importante que era en su vida. En uno de ellos, que fue compartido por la bella rubia, se puede ver a la anciana bailar con una chispa realmente contagiosa. Además en otro Belinda resalta la cara de felicidad de su abue al compartir una comida.

El pedido que hizo la intérprete de la canción "Lo siento" a sus fans de compartir imágenes de su abuela en sus historias, rápidamente se hizo viral ya que le llegó miles de etiquetas por parte de su fanáticos que ella misma compartió en su perfil de la mencionada red social. Por otra parte vale la pena mencionar que la hermosa azteca estaba promocionando un suplemento dietario.

Finalmente y luego de recibir varias fotos por parte de sus miles de fanáticos ella escribió un nuevo mensaje que publicó hace algunas horas atrás en su cuenta de Instagram: "Quiero agradecerles a todos los mensajes de amor que me han mandado en esta situación tan difícil para mi y para mi familia, mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. y ahora ya no esta! no se cómo vamos a superar esta perdida , yo jamás me había sentido así .... la extraño y no se cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia , sin su olor , no se...." (Textual).