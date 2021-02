Rocío Oliva confesó qué le dijo el médico a Maradona cuando estaba en pareja con ella

Desde la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva ha conseguido una fuerte presencia en los medios. Recientemente, la expareja del Diez debutó en la pantalla de C5N, pero además sigue desempeñándose como panelista en Polémica en el Bar (América).

Mientras avanza la causa relacionada con una posible negligencia en el ejercicio profesional de quienes cuidaban al ídolo del fútbol, Oliva se refirió a la salud de Diego y habló puntualmente del cuadro que él tenía mientras estaban en pareja.

Este miércoles, en Polémica en el Bar, Horacio Cabak le preguntó a Rocío: “¿Quién se encargaba de la salud de Diego cuando estaba con vos?”. A lo que la panelista respondió categórica: “No, no tenía ningún médico al lado. Él no tomaba ni una aspirina”.

Chiche Gelblung rápidamente se dirigió a a Oliva como la responsable en el cuidado de Maradona en ese entonces. “Esta chica se ocupaba de que Diego cumpliera todo lo que tenía que comer, tomar y de los entrenamientos”. Mientras la ex del Diez remarcó: “Pero no me costaba. Era como ‘vamos a hacer esto’ y lo hacíamos. Yo no tenía que decirle que haga nada, ni que tome nada porque él sabía perfectamente lo que tenía que tomar. Por ejemplo, a la mañana tomábamos unas pastillas con Vitamina C, era algo siempre de a dos”.

Finalmente, sorprendió al confesar: “Lo único que tomaba Diego cuando estaba conmigo eran las pastillas para dormir, después no se tomaba ni una aspirina para el dolor de cabeza. ¡Nada! Yo iba con Diego a hacerse los estudios médicos y el doctor le decía: ‘Sos un pibe de 20 años con la salud que tenés’”.