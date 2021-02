Otra importante baja en Intratables: la panelista clave que se va del programa

El canal América está en medio de fuertes cambios en su programación, y también en la configuración de integrantes de cada uno de sus ciclos. Este jueves, la periodista Ernestina Pais le confirmó a Milagros Amondaray de LA NACION que se despide de Intratables, programa de actualidad del que formaba parte como panelista desde 2019.

Pais aclaró que “está todo bien” con la producción, y que decidió retirarse por una cuestión de horarios. “Me fui por el cambio de horario, porque no me cerraba terminar a las 12 de la noche”, explicó, en relación a las modificaciones que se realizarán en el prime time de América TV ya que el nuevo programa de Jorge Rial, TV Nostra, ocupará el horario que durante años tuvo Intratables.

Luego Ernestina agregó: “Sentí que era un ciclo hermosamente terminado, que la pase súper bien, pero que ya estaba".

Recordemos que este jueves también se conoció la partida de Ceferino Reato, histórico panelista del ciclo de actualidad y debate político, ya que la producción decidió no renovarle el contrato. “Desde el punto de vista técnico el programa necesitaba una renovación. Siempre dije todo lo que quise con total libertad, estoy muy agradecido con el canal, es una empresa humana”, señaló el periodista.

Aunque Reato también se refirió al viraje del canal América hacia un tono marcadamente oficialista en pleno año electoral. “Los medios se están redefiniendo de cara a las elecciones de una manera inusual, que yo nunca vi antes, y no es solo en el caso de América sino de todos los medios; la influencia del Gobierno es decisiva, ellos tienen una visión muy anacrónica de la comunicación”, expresó el analista político.