Reveladora confesión: Irina Baeva rompe en llanto y cree que su amor fue precipitado

La actriz y modelo rusa de 28 años, Irina Baeva ha ganado popularidad por participar en talentosas telenovelas como es el caso de, "Vino el amor", "El dragón", "Soltero con hijas", "Pasión y poder", además durante los últimos meses ha sido el foco de diversas noticias luego de darse a conocer su relación con el actor Gabriel Soto cuando él aún estaba casado con Geraldine Bazán.

Lo cierto es que hace pocos días la actriz rusa fue entrevistada por Yordi Rosado, donde habló abiertamente de los inicios de su relación con el actor Gabriel Soto, una historia que comenzó cuando él aún se encontraba casado con la madre de sus dos hijas,

Por su parte la actriz de 28 años contó todo sobre su relación con el actor de 45 años, pues todo comenzó en las grabaciones del 2016 en la telenovela "Vino el amor", al principio solo fue una relación de amistad donde se creó gran vínculo de confianza entre ambos, durante el momento que se conocieron ambos tenían pareja ella era novia de Emmanuel Palomares, con quién sostuvo una relación de dos años y aseguro que cuando se separó de él sufrió mucho.

Luego dice acontecimiento Gabriel Soto le reveló que tenía intenciones con ella y que estaba separado de Geraldine Bazán, en ese momento la actriz rusa le dejó en claro algunas cosas y expresó, "En respuesta a esa honestidad y sinceridad que me dijo que se estaba separando, yo le dije 'ok. Pero para mí es importante dos cosas: no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas; no voy a estar en una relación así. Y dos: si tú quieres tomar una decisión drástica, como tú la quieras tomar, es por ti; no es por mí, no es porque me voy contigo, no es por nada”.

Irina confesó, "A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré de un hombre que estaba separado, que tenía una historia, que tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años”.

Además Baeva agregó, "A lo mejor sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado en un papel que dice 'estás divorciado'. Pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales".