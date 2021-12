El motivo por el que tildaron de kirchnerista a la China Suárez en las redes sociales

Durante la sesión legislativa de este martes, Ofelia Fernández denunció el maltrato ejercido desde la bancada de Libertad Avanza. La joven reveló los ataques de parte del espacio que lidera Javier Milei y aseguró que cuatro militantes la increparon cuando abandonaba el parlamento.

"Quiero una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio", comenzó diciendo la legisladora del Frente de Todos y aprovechó la ocasión para denunciar las agresiones recibidas: "Ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertario me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho: 'Gorda, hija de puta, incogible' en más de 10 oportunidades", remarcó Fernández.

Rápidamente, su discurso se volvió viral y una de las que salió a apoyarla fue la China Suárez. La actriz no dudó en manifestar su apoyo a la legisladora porteña en sus redes sociales. "Te banco a muerte. No nos callamos más. Los ovarios de esta mujer", escribió junto al video donde se la puede escuchar a Ofelia dando su discurso.

Como era de esperarse, la ex Casi Ángeles recibió todo tipo de críticas por salir a bancar a Fernández. Ante esa repercusiones por sus dichos, aclaró: "Antes de que pregunten. No soy K. No comparto sus ideas políticas. Ella me encanta, y que no se calle, más todavía", publicó.