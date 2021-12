La verdad de la furia de la mamá de Vicuña con la China Suárez

Toda separación de pareja trae efectos colaterales. La China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes protagonizan la ruptura del año, están teniendo muchos de ellos.

Desde que el actor chileno hizo pública la noticia, se destaparon un montón de escandalosas verdades y el rompe cabezas está siendo muy difícil de armar.

Pero algo que sí se puede confirmar, es que la relación entre la China y Benjamín comenzó en medio de una polémica y no podía terminar de otra manera, y en eso entra también la madre del trasandino.

Isabel Luco Morandé estaría furiosa con la mamá de dos de sus nietos y no solo porque ve muy triste a su hijo, sino por muchos otros motivos.

La periodista Débora D’Amato aseguró en el ciclo “A la tarde” que “lo que más le molesta es que haya utilizado dinero familiar. Y esto es un poco de olfato y un poco de información: déjenme dudar de que él y la China no se arreglen”.

Pero fue el periodista Maxi Iglesias, también chileno, quien sumó algunos datos a esta contienda entre la actriz y la acaudalada madre de Benjamín. “La relación de Isabel con la China nunca fue de las mejores. Ha sido políticamente correcta pero dista mucho del cariño”.

Se supo que en un comienzo las cosas no eran muy buenas, debido a cómo empezó la historia de amor entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Pero luego, la misma actriz no dejaba de compartir fotos en Instagram con “la mejor suegra del mundo”, lo que hizo pensar a todos que la relación parecía ser muy buena. Pero, no hay que creer todo lo que se ve redes sociales dicen.

Además de las cuestiones económicas, que incluyen todo el dinero familiar que Vicuña destinó a para comprar la casa que quería la ex Casi Ángeles, y que desató un escándalo debido a que luego de firmar la escritura a su nombre ella lo terminó dejando, hay un tema más que enfurece a Isabel.

D’Amato dijo que el otro tema que la tiene furiosa es toda esta exposición pública. Algo de lo que las celebrities no están exentas, pero las consecuencias de las acciones de la China Suárez escalaron esa exposición a un nivel incontrolable, que a Luco Morandé no le gusta nada.

Para cerrar, fue Guido Záffora quien sumó un dato más sobre la exsuegra de la actriz: “Es muy manipuladora, tiene cuatro hijos y él es el más chico, el más consentido”.