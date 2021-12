Pampita reveló detalles de cómo hace para disciplinar a sus hijos

Pampita ya es una mamá experimentada. Sus consejos siempre son muy bien recibidos por sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, la modelo sorprendió al revelar cuál era su técnica certera a la hora de disciplinar a sus hijos.

"Yo tengo suerte porque tengo ayuda. Y la verdad que mis hijos son un amor también. Pero sí soy de: ‘Andá a pensar’, ’Hiciste mal’, ‘Recapacitá’...", comenzó diciendo. Fue entonces cuando Soledad Villarreal, panelista del ciclo de NetTV, le pidió que contara qué método utiliza. "Me dijeron que es un minuto por edad: un año un minuto, dos años dos minutos, tres años tres minutos...Y así, le vas subiendo minutos al tiempo de pensar. No sé si ayuda mucho, pero ya saben", detalló Pampita.

Además reveló que cuando sus hijos no le hacen caso, toma medidas más extremas. "Si no, bajo línea, sacamos dispositivos eléctricos en un segundo y bueno, no hay más teléfono, no hay más esto y no hay más lo otro”, señaló. "A los hijos les hacen bien los límites. Los ayuda a crecer, se sienten amados y contenidos. No hay que dejar pasar nada".

"El tema es cómo tratan a los demás. Cómo se tratan entre ellos, entre los hermanos que es su vínculo más cercano, y después en general en todo", dijo. "Viene saliendo bastante bien, no me puedo quejar", agregó Pampita. "Después, ya serán libres y harán su vida. Yo espero desde casa haberles dado ciertos valores que los acompañen siempre", finalizó.