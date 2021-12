María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, reveló la verdad sobre su salud

María Antonieta de las Nieves, conocida por todos por su personaje de La Chilindrina El Chavo del 8, generó preocupación por su salud al confimar que dio positivo de Covid-19.

“Me confirman el covid positivo. Ella se preocupó por una gripe muy fuerte y rápidamente se hizo el hisopado. Se recupera en su casa. La actriz de 71 años está de buen ánimo y lleva con tranquilidad su aislamiento hasta el momento sin complicaciones”, informó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La legendaria María Antonieta de las Nieves le comunicó a sus seguidores su situación de salud a través de un comunicado en las redes sociales. "Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, aclaró la actriz que interpretó a La Chilindrina.

Recientemente, María Antonieta de las Nieves entró al libro de los Guinness World Records por su trayectoria como la actriz profesional interpretando durante mas tiempo un personaje infantil, La Chilindrina, que ha encarnado durante 48 años y 261 días.

"Han sido cinco generaciones las que me han visto. Ahora me ven nietos de los que me conocieron al principio y espero aguantar otros 20 años. Estos 50 han sido maravillosos: haber recorrido el mundo con este personaje es algo único", aseguró la artista.