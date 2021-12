El extraño conflicto de la novia de L-Gante con una vecina del nuevo country por…¡una licuadora!

L-Gante transita por un periodo de revolución absoluta, la fama tocó sus puertas para la confirmación rotunda de su éxito, que lo catapultó desde sus primeras canciones a una exposición mundial, con colaboraciones con muchos artistas consagrados.

Elián ha recorrido todos los medios para contar su historia, esa que se relaciona con un chico de barrio, que se crio en Moreno con su mamá, tras el abandono de la familia que ejecutó su padre cuando era muy pequeño, a esa necesidad de expresarse con la música como vehículo.

Todo es nuevo para Valenzuela, porque hace unos meses se convirtió en padre de Jamaica, la pequeña que aterrizó al mundo como fruto del amor con su novia Tamara Baéz. Con algunos vaivenes emocionales en el medio, con aquellas situaciones de crisis.

Claro que las turbulencias quedaron en el pasado y L-Gante y su mujer decidieron tomar una determinación muy profunda para su familia y adquirieron una casa en un country. Así, el artista cristalizó una transformación de su cotidianidad muy notoria.

Tamara aprovecha las beldades del nuevo barrio, en el que dispone de mucho más espacio, con una piscina como faro en el jardín y la seguridad para poder criar a la pequeña. En ese desembarco a un entorno disímil, Báez ya exhibió su contacto con sus nuevos vecinos.

A través de Instagram, donde se mueve con mucha asiduidad, la pareja de L-Gante protagonizó un conflicto insólito, una problemática que nació de sus propios posteos. ¿Qué pasó? Resulta que una mujer de una propiedad lindera la recibió con buenas vibras.

Esta mujer le ofreció acercarse, brindarle su ayuda y hasta le extendió la posibilidad de regalarle unas milanesas. En ese intercambio, la vecina le solicitó un favor, que se vinculaba con un préstamo de una licuadora para preparar unas bebidas para paliar el calor.

Báez le respondió con poco tacto: “Yo tampoco tengo, cuando me compre te presto”. Normal, pero una seguidora de Tamara la mandó al frente y le escribió: “Tami perdón que me meta, pero le dijiste a la chica que no tenías licuadora y en la foto de fondo justo arriba de la cabeza de Jami se ve una licuadora hermosa”.

Entonces, la pareja del cantante no quiso darle el electrodoméstico, un gesto algo hostil. Y lo más llamativo es que en sus propias fotos lucía en su hogar. A la hora de esgrimir un argumento para esa negativa, Báez apenas expresó: “Es de mi mami”.