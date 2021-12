Preocupación por la delgadez extrema de Noelia Marzol: "No puedo más"

Noelia Marzol es una de las grandes bailarinas que tiene el espectáculo mediático nacional. Transitando un gran presente, tanto en lo laboral como en lo personal, Marzol logró cerrar un año de ensueño: se casó con Ramiro Arias y fue mamá de Donatello. Además, la está rompiendo en el teatro con Sex y es una de las figuras de La Academia de Showmatch.

Pero todo este trabajo le generó un importante desgaste físico, que le trajo como resultado una pérdida de peso que no logra recuperar. "Estoy desapareciendo poco a poco. Peso 45 kilos. Entre la teta, la maternidad que es un desgaste y los ensayos no puedo más", dijo la rubia sobre su extrema delgadez en un móvil con Los ángeles de la mañana.

Además, Noelia se refirió a cómo transita su debut como madre: "Me da mucha culpa dejarlo para ir a trabajar. No me gusta hablar de eso porque me largo a llorar. Lleva mucho tiempo todo esto, pero mi consuelo es que todo lo que hago lo hago por su futuro. Desde que nació hago todo por y para él".

"Él estuvo grave y en neo durante mucho tiempo. En redes decían que eso pasó porque yo hacía ejercicio físico, pero eso no es así y yo recibí mucha agresión", recordó sobre el nacimiento del bebé.

Recordemos que hace unos meses Marzol fue noticia luego de disparar contra Antonio Gasalla al recordar un momento de maltrato que padeció de parte del actor en los comienzos de su carrera.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Marzol entre otras cosas hizo referencia a la recuperación de su figura tras su embarazo. “Voy a decir esto y seguramente muchas personas me van a odiar, pero la verdad es que para mí fue muy fácil recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo, porque básicamente yo bailo desde que tengo 4 años y también mi actividad profesional implica que yo esté en movimiento. Entonces, no me tuve que tomar un tiempo extra para volver a estar físicamente bien. Para mí fue muy sencillo, y la realidad es que también estuve 20 días en neonatología con el gordo y fueron 20 días de estrés absoluto en los que bajé mucho de peso”, comentó la actriz.