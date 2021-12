Sol Pérez mandó al frente a su novio y confesó el detalle fundamental que falta para que se casen

Este lunes en Nosotros a la mañana (El Trece), la panelista Sol Pérez mandó al frente a su novio y reveló frente a sus compañeros el detalle fundamental que falta para que se casen.

Mientras en el magazine de la mañana repasaban los casamientos que tuvieron lugar durante 2021, la influencer confesó que tiene ganas de contraer matrimonio con Guido Mazzoni, pero que todavía el empresario no le hizo la propuesta.

“Me falta, me falta. 2023 dijo Guido, así que hay que esperar un poquito más. Yo igual sin propuesta no me caso”, remarcó contundente Sol Pérez. Luego, al detallar cómo debería ser el pedido de mano, la futura abogada enfatizó: “No me importa cómo pero que me llegue, sino no puedo empezar. Que sea como quiera, yo me quiero casar, quiero iglesia, civil y fiesta”.

Cuando los restantes panelistas del mencionado ciclo le dijeron a Sol Pérez que para el 2023 falta mucho tiempo, ella se encargó de subrayar: “Mi suegra el otro día le dice: ‘no, no, 2022' pero el está metido en el 2023. Para mí 2023 está bien porque lo tengo que preparar un año”.

La modelo viene de cosechar unos cuantos logros durante este 2021 y prepara sus energías para nuevos proyectos. Recordemos que además de su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde llegó a la semifinal, Sol Pérez siguió su crecimiento en las redes sociales con una gran cantidad de promociones de productos desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores.