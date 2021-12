Luis Ventura reveló que fue acosado por un productor estelar

En los últimos días, no hay quien no haya hablado de Fabián Gianola tras las denuncias por abuso sexual que le realizaron. Ahora, mientras debatían sobre el tema en el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV, Luis Ventura contó un episodio que le ocurrió cuando estaba dando sus primeros pasos en la profesión y dejó a todos helados.

"Yo esto también lo he vivido", comenzó diciendo en vivo. "¿Te han acosado?", le consultó la conductora. "Si", confesó y dio inicio a su relato. "En un momento yo era cronista, y trabaja como cronista para un programa líder, yo estaba haciendo un reemplazo. Hacía poco tiempo que yo trabajaba porque me había casado, a los 24 años, yo era muy jovencito y laburaba de sol a sol. Me levantaba a las siete, hacía toda la rutina, ir al canal, después al diario y la revista", señaló al aire.

Y continuó: "Yo tenía esa rutina, los siete días. Necesitaba laburar. Y llegué a un canal donde había un productor estelar, y recuerdo que conmigo se portó muy bien, era muy simpático. Iba a hacer las notas y tenía planos completos".

"Yo era muy jovencito y él se la pasaba invitándome hasta que un buen día, se ve que el muchacho estaba desesperado y me avanzó. Me dijo que quería ir a una fiesta conmigo", recordó.

Luis Ventura

Finalmente, cerró: "Yo le contesté que era heterosexual, seguimos siendo compañeros, pero a partir de ese momento, en mis notas empezó a aparecer solo mi mano. Igual hoy lo sigo viendo y tengo buena relación".