Maluma aprovechó Navidad para anunciar una feliz noticia

Hace meses que venía rumoreando sobre el vínculo amoroso que unía a Maluma y Susana Gómez. Fue el propio artista colombiano el que decidió romper el hermetismo hace un par de semanas al hablar sobre el tema.

"Cuando me preguntan si tengo novia o me voy a quedar soltero de por vida", se lo escucha decir en un video que publicó en sus redes sociales mientras se escuchaba de fondo su nuevo tema musical, Cada quien. La letra de la canción es bastante elocuente. "Dejen de meterse en lo que ya no les importa, piénsenla dos veces antes de ir a abrir la boca".

Sin embargo, en medio de los festejos por Nochebuena decidió compartir con sus seguidores una foto que confirma su noviazgo con la arquitecta. "Gracias Santa", escribió junto a una foto en la que se ve besando a su pareja frente a un arbolito de navidad.

Como era de esperarse, el posteo superó rápidamente los 2 millones de likes. Además, sumó más de 14 mil comentarios de seguidores y famosos felicitándolo por la feliz noticia.

Finalmente, para reafirmar que la mujer más importante de su vida sigue siendo su mamá, Maluma subió a sus historias un video junto a su madre. "Mi novia", se le escucha decir al cantante mientras saluda a sus seguidores deseándoles una “feliz Navidad” a todos.

Recordemos que el cantante había sido noticia a finales de noviembre tras alcanzar los 60 millones de seguidores en Instagram y festejarlo con una imagen a pura sensualidad. "Ya somos 60 millones en Instagram, ¡a los 100 millones me quito el sombrero!", escribió picante.

Al artista se lo vio sentado y completamente desnudo, solo tapando sus partes íntimas con un sombrero estilo cowboy. Tan pícaro como divertido, hizo una promesa que cumplirá si logra llegar a los 100 millones de followers.