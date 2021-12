La decisión que tomó elrece ante la ausencia de Darío Barassi en 100 argentinos dicen

En enero comenzará la nueva temporada de 100 argentinos dicen (eltrece), pero Darío Barassi estará ausente durante los hasta marzo. El conductor comenzó sus vacaciones y, a su regreso, estará protagonizado una serie para la plataforma Star+. Por este motivo, el canal se puso en campaña para encontrar su reemplazo.

Luego de encarar un exhaustivo casting donde surgieron varios nombres, entre ellos el de Dani La Chepi. Pero, para no saturar su imagen, la producción decidió intercalarla con otras conductoras invitadas hasta el regreso de Barassi. Según publicó La Nación, también fue convocada Fernanda Metilli, actriz, comediante de stand up y esposa de Radagast.

Radagast junto a su pareja Fernanda Metilli.

Recordemos que Barassi fue noticia el fin de semana luego de su participación en La Noche de Mirtha. El conductor estuvo invitado a la mesa más famosa de los argentinos junto a Ricardo Darín, Jey Mammon y Diego Torres.

En un momento del programa, Juana le preguntó al conductor de 100 argentinos dicen cómo trabajaba la ansiedad. "Y acá estoy, con 148 kilos y gotitas cannábicas", fue la respuesta del invitado. "¿Tomás gotas cannábicas? ¿Te hacen bien?", preguntó sorprendida Mirtha, a lo que Barassi contestó: "Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta de que estaba un poco desbordado. Tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida. Estaba como culposo por trabajar mucho y no estar con ella. Si estoy con mi hija no soy buen marido. Me sentía ausente en varios lugares y eso me daba culpa", reveló.

"Así que necesité organizarme un poco. Pedí una semana para frenar, porque estaba con el programa y con una ficción, entonces me organicé un poco, lo necesitaba", agregó.