Harry Potter: Regreso a Hogwarts ya tiene trailer y enloqueció a sus fanáticos

Para celebrar el 20º aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se reunirá con el director, Chris Columbus, y otros ex alumnos de la franquicia, para el especial de HBO Max Harry Potter: Regreso a Hogwarts.

De esta forma, el trío principal de la franquicia formarán parte del especial que se emitirá el 1 de enero. Para reducir la espera, este lunes 20 de diciembre la plataforma dio a conocer el trailer oficial. "Piensa en ese poderoso recuerdo. Haz que sea el más feliz que puedas recordar", dice Daniel Radcliffe en voz en off para abrir el avance.

"Parece que no ha pasado el tiempo y ha pasado mucho tiempo", dice Watson mientras se reúne con Tom Felton y el resto del reparto. "Este es el momento perfecto para sentarse con todos y recordar", agrega Grint. "Lo que más me asustó fue la insinuación de que lo más significativo de nuestra vida había terminado, y hay algo tan alegre en ver a todo el mundo, y ser como, 'Sin embargo, no fue así'", dice Radcliffe.

"Cuando las cosas se ponen muy oscuras y los tiempos son muy difíciles, hay algo en Harry Potter que enriquece la vida", dice Watson. "Somos una familia y siempre formaremos parte de nuestras vidas", añade Grint.

Recordemos que este especial es el segundo programa oficial de la franquicia creada por J.K. Rowlin, siendo el primero el Torneo de Casas de Hogwarts, un programa de juegos de cuatro partes que ponía a prueba los conocimientos de los fans de la saga.