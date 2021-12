El detalle estético con el que Florencia Bertotti “incendió” a Federico Amador: “Está flojito de…”

Súper enamorados desde que se conocieron trabajando juntos, Florencia Bertortti y Federico Amador parecen conformar esas parejas perfectas como las de las películas románticas en las que cada momento da para la risa y el suspiro de la platea.

Eso al menos es lo que ambos transmiten en sus redes sociales, donde suelen compartir distintos momentos de su cotidianidad, que comparten con los hijos que cada uno tuvo con parejas anteriores. Romeo de parte de Flor, producto de su matrimonio con Guido Kaczka, y Ciro y Vito, los nenes que tuvo Federico en una relación previa.

Y sin dudas, la frescura del vínculo tiene que ver con que los dos se ríen mucho el uno con el otro y, también, el uno del otro. Así se pudo ver en uno de los últimos videos que la actriz subió a su cuenta de Instagram, recién mudados a su nuevo hogar, “matados” después de acomodar muebles y organizar sus pertenencias.

Pero tras tanto trabajar, hacia el atardecer Fede y Flor se dedicaron a posar para las redes y fue ahí cuando la actriz de Floricienta terminó marcándole un notable detalle estético de su compañero: el color del pelo, que ya no es tan oscuro como hace unos años.

“Flojito de argumentos. Matados de la mudanza pero queriendo salir bien en el Isstagrannn”, expresó la actriz junto al reel donde los dos se ven dorados y hermosos a la luz de la hora mágica. ¿O sería el tono del filtro de su celular, que produce, según el actor, efectos extraños?

“Tu filtro me hace pelado… Ah, no, está bien…”, se lo oye decir a él, mientras se acomoda el pelo plateado y abundante. “Ah… ¿no tenés canas?”, le contesta ella, divertida. “No, no tengo canas…” , dice él, pícaro. “¿Es el filtro? ¿Me estás jodiendo? ¡Pero yo te veo…mmmm!”, termina ella, risueña.

El video se llenó de corazones y de comentarios felicitándolos por la hermosa pareja que tienen. Una gran relación que nació, como los argumentos de Amador, “floja de papeles” y en la clandestinidad, dado que los dos aún estaban comprometidos en otra historia.

Sin embargo, el tiempo les dio la razón: once años después de protagonizar Nina y empezar a salir, Fede y Flor son una de las parejas más sólidas y lindas del medio. "Para mí es el día a día, compartir un vino. Esos son los festejos y la celebración del amor en general. De verdad lo siento así”, dijo ella, una vez.

“Tampoco nos regalamos mucho. Siempre fuimos más de escribirnos cartas. O quizás yo le dejo armada una picada, que sé que le gusta, con una notita. Los dos somos románticos, pero más desde el lado del gesto", agregó, dejando en claro que... ¡son un amor!