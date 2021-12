Cuántas horas entrena Sol Pérez por día para lucir espléndida

Sol Pérez es una conductoras argentinas que más activa se muestra en las redes sociales. En Instagram, la periodista de Canal 26 cuenta con más de 6 millones de personas que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Rara vez pasa desapercibido el contenido que comparte y sus publicaciones se llenan de 'me gusta' y halagos.

Cuando inició su carrera, Pérez tenía tan sólo 18 años y en ese entonces, no la pasó para nada bien con los comentarios que le dejaban en la web. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían 'inútil' y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", explicó, tiempo atrás, en el programa que conducía Luis Novaresio en América TV.

Sol Pérez

Hoy, suele mantener un vínculo muy cercano a sus fanáticos gracias a la virtualidad. En las últimas horas, decidió permitirle a sus admiradores que le realizaran consultas y así fue como despejó muchas dudas de los internautas. Muchos quisieron saber cómo hace para lucir espléndida. "¿Los findes no haces gym?", preguntó un usuario. "Ayer entrené, pero hoy no (domingo). Jugué al básquet con mis hermanos pero nada más", contestó.

Sobre la cantidad de horas que le dedica al entrenamiento por día, junto a un video suyo en el gimnasio de su novio, señaló: "Depende, máximo dos horas".

Además, reconoció que su comida favorita es el vitel toné y que para estar en forma durante la semana siempre trata de cuidarse. "Se puede comer rico y sano", reconoció junto a una fotografía frente al espejo al lado del árbol de Navidad.

Sol Pérez

También, indicó que su estación favorita es la estival porque "es muy friolenta, ama la naturaleza y en el verano se conecta más con lo que le gusta y viviría en el agua".