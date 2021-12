La China Suárez y Pampita: la actriz contó cómo son sus encuentros familiares

La China Suárez se convirtió en tendencia absoluta, en un personaje que despierta apoyos radicales y también críticas despiadadas. Su intervención en el Wandagate la catapultó al ojo de la tormenta, el centro del huracán, más allá que el único responsable de romper el pacto de un matrimonio fue Mauro Icardi.

Desde la detonación del escándalo mediático del año, y tal vez del último lustro, María Eugenia se erigió en el foco de los debates, porque muchas personas se posaron en la repetición de un comportamiento, ese que se vincula con generar lazos con hombres que transitan por una pareja comprometida, como sucedió con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Por eso todo el mundo aguardaba su palabra, principalmente porque Wanda Nara salió en los medios a vociferar su postura, su punto de vista en la entrevista con Susana Giménez, donde no ahondó en demasía en los argumentos que la empujaron a perdonar al futbolista.

La influencer se refirió a la China, incluso reconoció que le pidió disculpas por aquel primer posteo en el que la llamó “zorra”. No obstante, la blonda no especificó qué cree que aconteció entre Icardi y Suárez en esa noche de lujuria en el hotel de París.

Lo cierto es que María Eugenia consiguió su réplica en una nota con Alejandro Fantino, para la plataforma Star+ por la que se prevé cobró más de 50 mil dólares. En ese entorno, la ex de Vicuña tocó el escándalo pero de manera muy superficial.

En ese diálogo de una hora con Fantino, la China Suárez también abordó otros aspectos de su vida, de esas aristas que no suele declarar por su escasa afinidad con los medios. Y dentro de los temas se animó a contar cómo se lleva con Pampita.

Siempre hubo un halo de misterio en torno a María Eugenia y Carolina, porque entre ellas todo arrancó de la peor manera con el famoso episodio del Paltagate, allá por 2015, en el que la morocha encontró en el motorhome a quien era su marido envuelto en la pasión con Suárez.

Todo se disparó cuando Alejandro le consultó sobre qué tipo de vínculo profesa con Laurita Fernández, la pareja de Cabré, y la China sostuvo: “Me llevo muy bien con la novia de Nico”. Rápido de reflejos, el comunicador le preguntó si con Pampita también tiene buena onda.

Así llegó la revelación de Suárez respecto al lazo que la une con Carolina, a partir de ser madres de los hermanastros Vicuña, y exteriorizó: “Con Pampita también me llevó bien. No estoy elevada, cuando hay chicos de por medio, hay una vida real que la gente no conoce”.