Andrea Rincón contó que hizo Wanda Nara para que ella no muera: "Ahora le prendo velas todas las noches"

Andrea Rincón es hoy una persona que se encuentra inmersa en los distintos medios de comunicación, quien en sus comienzos estuvo como participante de unos de los reallitys más conocidos de la televisión argentina como lo fue “Gran Hermano”.

Rincón tuvo una historia de vida muy difícil, que implicó un paso por el consumo excesivo de drogas en uno de los momentos más relevantes en el mundo de la fama. Estuvo internada durante un largo tiempo en una clínica de rehabilitación, y gracias al esfuerzo y acompañamiento de sus seres queridos pudo salir adelante.

La actriz habló sobre sus distintos momentos durante sus años de vida, y lanzó una sorpresiva confesión sobre una figura pública que la ayudó a estar en pie: “Wanda Nara me cambió la vida. Le prendo velas todas las noches” declaró.

La mujer de Mauro Icardi hoy es una famosa empresaria, que lanzó su propia línea de cosméticos y también es representante de su pareja que se encuentra jugando en el PSG Sin embargo, sus orígenes estuvieron ligados al mundo mediático y al teatro de revista.

Por tal motivo, es que Andrea Rincón manifestó: “Yo estaba pasando un momento bastante difícil. Tenía otra realidad. Cuando la vi a Wanda estaba bailando arriba de un escritorio y la gente que estaba trabajando ahí esa noche la arengaba”.

Y continuó: “Yo decía súper envidiosa ‘¿no tiene amigas esta chica?’. Y de repente, cuando veo que se baja, se sube a un mini cooper y dice ‘ahora voy a mostrar mi casa’, y muestra un tremendo piso en Puerto Madero”.

Fiel a su estilo que la caracteriza por mezclar el humor con el drama, Rincón confesó que su admiración por Wanda Nara comenzó tiempo antes de haberse anotado en el reallity que la llevó a su mayor esplendor en el mundo mediático.

Y no pudo evitar hablar de su pasado y sobre el momento en que se generó un cambio en su mentalidad. Al respecto afirmó: “Volví a mi piecita de pensión de dos por dos. Me puse en bolas, me miré al espejo y dije ‘acá algo tiene que cambiar’. Ahí fui a mi casa y le dije a mi papá que iba a ser vedette”.