Mica Viciconte compartió una ecografía con la cara de su bebé

Mica Viciconte se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. En pareja con Fabián Cubero, la modelo compartió en sus redes sociales una ecografía donde se ve la carita del pequeño. "Te estamos esperando", comentó Viciconte junto al estudio.

Por su parte, Cubero llevó a sus hijas a la ecografía y compartió el feliz momento. "Hoy fuimos a visitar a Luca Cubero. Ellas, felices de ver a su hermanito", escribió.

Recordemos que Mica reveló en una entrevista para la revista Caras los difíciles que fueron los primeros meses de embarazo. "Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó", recordó.

"Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. No aguantaba", agregó. "Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad", reconoció sobre estos cambios propios del embarazo.