La importante decisión que habría tomado Martín Redrado que pondrá furiosa a Luciana Salazar

Martín Redrado volvió a ser noticia en las últimas horas pero no precisamente por alguna declaración en el ámbito de la economía nacional. Una vez más, trascendieron aspectos de su vida privada que lo colocaron en los portales de todos los sitios de chimentos. En esta oportunidad, comenzó a circular el rumor que el economista habría decidido cortar definitivamente su relación con Luciana Salazar y dar un importante paso con su actual pareja Lulú Sanguinetti.

Según reveló el periodista Diego Estévez en A la tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América, Redrado le habría ofrecido casamiento a su actual pareja. . "El hombre que se va a casar es el señor Martín Redrado. Se va a casar, le propuso matrimonio y ella dijo que sí", informó el panelista.

"El terror lógico del señor Redrado es este momento", agregó, dando a entender que Luli no se tomará muy bien la noticia sobre el presente sentimental de su ex pareja.

Por su parte, Cora Debarbieri aseguró que la actitud del economista es una clara provocación hacia Salazar: "Yo tengo la información de que en el último tiempo hay como un acercamiento. Hubo intercambios de mensajes de ida y vuelta. Por eso digo que él la está provocando".

Martín Redrado y su pareja Lulú Sanguinetti.

Tras las repercusiones por la noticia, el economista desmintió el rumor de casamiento. "No es cierto que me caso. Por favor desmiéntanlo. Parece que hay gente que no quiere que hable de economía y se mete con temas personales para generar controversia", afirmó Redrado al sitio Primiciasya.com.