El nuevo guiño de Benjamín Vicuña a Pampita que traería problemas con Roberto García Moritán

Son tiempos raros para Benjamín Vicuña: por un lado, viene de atravesar el duelo por su separación de la China Suárez y de aguantarse, de rebote, todo el escandaloso drama del Wandagate que puso a la mamá de sus hijos Magnolia y Amancio en el eje de la tormenta.

Pero, por otro, al chileno se lo ve cada vez más armonioso con Pampita, la madre de sus hijos mayores. Si bien hace tiempo que los dos afirmaban tener una buena relación, siempre por el bien de los chicos, ahora se muestran en público a los besos y abrazos, y cada vez más seguido.

Así se los vio esta semana, no una sino dos veces, muy juntos y a pura sonrisa cordial. Primero, en el agasajo de fin de año de Carolina Herrera en el Teatro Colón, convite súper top que no contó con la presencia de la China Suárez, a pesar de que este año trabajó como imagen para la marca.

Y a las pocas horas, la ex pareja volvió a coincidir en el evento de una marca de ropa de la que Vicuña es embajador, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Interceptado por el móvil de Intrusos, el chileno se refirió a la buena vibra que fluye con las madres de sus niños, cuando el cronista le hizo notar la presencia con Pampita.

“Nosotros nos juntamos todas las semanas”, aclaró el actor de ATAV, de antemano, y agregó: “Este tipo de cosas van a pasar, van a seguir pasando, es lo normal, es lo natural lo que pasa con ella (Pampita), con mis otras ex parejas, es algo que espero que sea natural y orgánico cuando pasa”.

Y dijo más: “Es para celebrarlo, la idea es quitarle dramatismo a la cuestión. Está bueno tener relaciones así, sanas, también por el trabajo”. “Sinceramente, no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento”, concluyó, rotundo, antes de aclarar que decidió mantenerse al margen de todo lo que se dijo que la China hizo con Mauro Icardi.

Luego de estas declaraciones, el chileno volvió a tener un gesto muy lindo para con su ex esposa, esta vez, en las redes sociales. ¿Qué hizo? Le dejó su corazoncito a una publicación muy especial que Bautista, su hijo mayor, subió a su feed de Instagram. Hasta acá, nada raro, claro.

Lo llamativo de la foto que Vicuña likeó es que es parte de una producción de fin de año que Carolina Ardohain hizo para revista Caras y en ella se ve a la morocha, divina, espléndida como siempre, con un vestido rojo, rodeada de sus cuatro niños, todos vestidos de traje, muy elegantes. ¡Chan!