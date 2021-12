Tiembla China Suárez: la filosa data que lanzó Rodrigo Lussich sobre la llegada de Wanda Nara

Desde que Wanda Nara llegó al país no se habla de otra cosa. La mediática bajó del avión, hizo polémicas declaraciones frente a los medios que la esperaban en Ezeiza y aseguró que el motivo de su viaje era para abrir un local de su marca, además de celebrar las fiestas en familia. Sin embargo, Rodrigo Lussich no está muy convencido de eso.

Ante la insistencia de los periodistas, la empresaria de cosméticos le tiró algunas indirectas a la China Suárez. “Yo no le escribo a casados. Estoy casada. Tengo una familia”, fue una de las picantes frases que dijo al arribar a la Argentina.

Pero uno de los conductores de Intrusos no se quedó solamente con sus respuestas y arriesgó más. Al aire del programa de chimentos, Rodrigo Lussich lanzó su polémica hipótesis y dejó a todos sin palabras (o con muchas dudas).

Wanda Nara llegó acompañada de su amigo personal Kenny Palacios y sus cinco hijos, y aseguró que aún no sabe si Mauro Icardi llegará el 23 o el 24 de diciembre, dependiendo de su último partido con el PSG, muy sobre la hora para celebrar Navidad en familia.

En base a eso, Lussich confió que para él "ella vino a la Argentina con un solo fin, ir a ver a la China Suárez, tocarle el timbre y decirle '¿qué hiciste con mi marido?’”.

El periodista mantiene la idea de que el principal motivo de venir antes, sin Mauro, fue precisamente para enfrentar a la mujer que se metió en la vida de su marido cara a cara y decirte todo lo que piensa. ¿Se comprobará?

Pero eso no es todo, siguiendo la línea de los dichos de Rodrigo Lussich, la misma Wanda pasó por el Hotel Alvear para sacarse la foto de los Personajes del Año de la revista Gente y ahí lanzó un comentario que podría ser considerado como “amenaza”.

Ante la pregunta sobre si considera correcto el nombre Wandagate para el escándalo del momento, la mediática dio su opinión y cerró con una frase que dejó en evidencia que no limó todas las asperezas en casa, ni con la actriz en aquella conversación telefónica que mantuvieron.

"Me enteré que le dicen Wandagate y al principio no entendía el motivo. Después me enteré que se dice así porque es como si fuera un caso policial. Bueno, es un poco exagerado, porque acá no murió nadie, hasta ahora”, comentó.