Yanina Latorre contó la pelea que se armó entre las angelitas cuando De Brito decretó el final de LAM

Impensado, sorpresivo y polémico. Todavía causa estupor y conmoción el anuncio intempestivo de Ángel de Brito, esa comunicación de la extraña decisión de ponerle punto final al exitoso ciclo LAM. Por eso, Yanina Latorre develó algunos datos de la feroz interna.

Desde sus cuentas de redes sociales, el conductor de eltrece publicó con un texto muy escueto que el programa dejará de existir a partir del 31 de diciembre, una noticia que sacudió todo, que despertó la tristeza y la angustia de un enorme público fiel.

Una de las secuelas se centró en el devenir de todas las panelistas, que se quedarán sin una fuente de trabajo y sobre todo sin la pantalla que tanta repercusión le provoca y las transforma en celebridades. Todo el mundo desea indagar en el verdadero motivo de semejante determinación.

Yanina también se desempeña en Radio Mitre, donde los sábados configura el ciclo Polino auténtico, junto a Marcelo Polino y Amalia Granata. En ese espacio, la blonda se lanzó a describir las tormentas que se desataron en el seno interno del grupo de trabajo de LAM.

En cuanto a cómo se enteró de la noticia, Latorre contó: “El día que Ángel puso el tweet nosotras recibimos un llamado y a cada una nos comunicaron que el programa no seguía”. Así, lisa y llanamente con una mera conversación por celular.

Claro que así llegó lo más sustancioso, porque Yanina explicó la atmósfera que vibró el viernes en el estudio, cargada por la incertidumbre y la angustia: “A partir de ahí las angelitas podían quedar liberadas o no y renegociar algo. La verdad es que el viernes LAM fue un velorio. Todo un drama”.

Respecto a cómo lo tomaron las panelistas, que reacción tuvieron ante este final abrupto, Latorre narró: “No, la más dolida es Cinthia porque se queda sin laburo y tiene las chicas. Pero son cosas que pasan. Las demás no. Yo creo que si Ángel arma algo va a contar con las chicas”.

Y para cerrar, la esposa de Diego Latorre reconoció que se vendrá algo en el futuro inmediato, una nueva propuesta para seguir ligada a Ángel de Brito. “Yo ya tuve mi primera charla, y Ángel me dijo que voy a estar en su próximo proyecto, que no sé cuál es ni donde. Pero confío mucho en Ángel y Mandarina, así que voy a seguir. No me imagino trabajando con otra persona, así que después les daré más detalle”, sostuvo.