Juana Viale confesó cómo será el programa de Mirtha Legrand en su regreso a eltrece: “Estará…”

Juana Viale saltó a la conducción de la mesa más famosa de la televisión por la irrupción del coronavirus, que azotó al mundo a comienzos del 2020. La nieta de Mirtha Legrand asumió el riesgo de intentar suplantar a la diva y ya está por cerrar la segunda temporada al frente del ciclo.

La hija de Marcela Tinayre siempre reconoció que no era su espacio, no era su rol y que no estaba preparada para semejante espacio. Incluso en más de una ocasión confesó que deseaba finalizar el reemplazo. Así como la opinión pública y los analistas siempre pusieron el foco en su desempeño.

A días de finalizar el 2021, Juana continúa en el centro de la tormenta, porque sus galas de los sábados, más orientadas a la realidad política carecen de sustento, de conocimiento y de sagacidad para preguntar a los invitados.

Lo cierto es que este fin de semana, Viale reveló la gran incógnita, ese deseo masificado de todo el mundo de encontrar a Mirtha de nuevo al frente de su programa, ese que se convirtió en récord Guiness por la cantidad de años al aire.

En el comienzo de la edición sabatina, Juanita, tras bailar y padecer dificultades para respirar, lanzó la bomba, sin que nadie se la viese venir: “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que el fin de semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand”.

A la hora de aportar más especificaciones, la nieta de la diva narró algunos detalles de cómo será el programa de acá en más: “No se puede imaginar el programón que tenemos. Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto”.

Claro que el retorno de Mirtha activa la pregunta sobre qué rol ocupará Juana en el trajinar del ciclo: “Yo en la silla del costado, feliz. Poneme un banquito y yo soy feliz. Me adapto, siempre me adapto”. Así que la joven se correrá del centro, del protagonismo para brindarle el espacio a la verdadera reina de los almuerzos. Ya se respira la emoción por el retorno de Legrand a su lugar.

Reflexiva, la nieta de la diva comentó: “Ya estamos por terminar el año, la energía se va para arriba para despedir este año con alegría, con unión, con salud, con felicidad. Como podemos, lo hacemos. Un beso a todos los que nos miran y a los que nos acompañaron todo el año”.