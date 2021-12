Empecinada: el desubicado comentario de Cinthia Fernández contra Matilda y Luli Salazar que la dejó muy mal parada

Se sabe que la relación entre Cinthia Fernández y Luli Salazar no es nada buena, y en eso tiene mucho que ver Martín Baclini. El exnovio de la panelista de LAM es íntimo amigo de la sobrina de Palito Ortega, lo que ocasionó varios problemas de celos.

Pero no todo se resume a eso. Hace algunos meses atrás, Salazar le inició una querella a la acróbata por un comentario sobre la identidad de Matilda que no le cayó nada bien.

Las cosas nunca mejoraron y parece que por ahora no lo harán. Por eso, el viernes en LAM, mientras hablaban del look elegido por Luciana para la gala de Gente, a Cinthia se le escapó su “diablito” interior e hizo un comentario muy particular.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito reveló que Salazar está preparando el festejo de cumpleaños de la pequeña Matilda, quien celebrará sus cuatro años.

Para homenajearla, la modelo quiere hacerle un festejo temático basado en princesas de Disney. "Luciana está organizando la fiesta de Frozen, como piden todas las chicas”, contó el conductor.

Al revelar la película que eligió la radiante mamá, Cinthia Fernández bromeo: "¿Justo Frozen? ¿Por lo del freezer? Hay, Dios. Era un chiste”. Pero esas palabras no fueron del todo bien tomadas en el estudio porque el conductor le pidió que la deje tranquila.

Para entender el nivel de maldad, aquel comentario viene en alusión a la brujería que, según dicen, le habría hecho Martín Redrado a Luciana Salazar: escribir su nombre y fecha de nacimiento en un papel y congelarlo en el freezer.

Pero ese no fue el único dicho malicioso que tuvo esta semana la “angelita” contra la exparticipante de “La Academia”.

Cuando Pía Show adelantó que Luciana había sido elegida por la Revista Gente como uno de los personajes del año, celebración que se llevó a cabo el pasado jueves, Cinthia Fernández disparó “bueno, chicos, me voy”.

Y aunque De Brito confió que para él si es un “re personaje” con un tono un tanto irónico, la especialista en espectáculos continuó: ”Déjame de hinchar, ¿de qué personaje del año? ¿En serio me decís?”.

Además, insinuó que a la amiga de su expareja la convocaron a modo de decorado y bromeó: “el decorado ponelo en el arbolito”. Qué brava.