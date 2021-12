El durísimo comentario de Mica Viciconte contra Nicole Neumann: "Las nenas y Fabian son..."

Mica Viciconte está viviendo su mejor momento. Además de romperla en MasterChef Celebrity, espera su primer hijo junto a Fabián Cubero, que llegará a principios de mayo.

Si bien la noticia del embarazo comenzó a rumorearse un tiempo antes, ya pasaron dos semanas desde que la ex Combate hizo el anuncio oficial en el reality de cocina y dejó escapar algunas lágrimas de emoción.

Desde entonces, todas las miradas se posaron sobre la reacción de Nicole Neumann, a quien parece que el anuncio de Viciconte le despertó el bichito de la maternidad, porque está averiguando para hacer un tratamiento de fertilidad.

La ex de Fabián Cubero va a estar siempre presente en la vida de la feliz pareja porque es la madre de las tres hijas del futbolista, entonces es inevitable preguntarle que rol ocupará en la vida de Luca, nombre que eligió la panelista y el ídolo de Vélez para su bebé.

En diálogo con el programa de Catalina Dlugi, Viciconte le pegó muy duro a la modelo con una frase que dijo y que rápidamente se viralizó: “Mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano”.

Además, Mica aseguró que la llegada de este hijo va a unir a todos, en referencia a que Indiana, Allegra y Sienna están muy emocionadas por tener un hermanito.

“Están re contentas, me tocan la panza, escuchan, se acercan. Es un momento lindo y sentirse acompañadas por ellas es hermoso”, contó Viciconte.

Por otro lado, ella también aseguró que para que no haya asperezas ni celos, junto a Fabián se sentaron y hablaron con las tres niñas.

“A veces los nenes sienten que llega alguien para dejarlos de lado. En mi caso no es así y en mi familia no me enseñaron eso. El bebé va a traer unión, va a tener el amor de las hermanas y va a ser re contra malcriado”, confió al aire.

Quien también habló cuando se conoció la noticia del embarazo y compartió la opinión de Mica Viciconte de que el bebé va a traer unión fue Pampita. La top lo hizo en su programa, asegurando que con la llegada de Luca reinaría un poco la paz en la guerra que tienen Neumann y Cubero.

Por su parte, Nicole no está tan contenta dado que le parece irónico que Fabián traiga otro hijo al mundo cuando lo acusa de deberle más de un año de la cuota alimentaria de sus hijas. Un conflicto que parece no acabar.